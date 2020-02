AFM onderzoekt rol accountant PrivaZorg-schandaal

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet onderzoek naar de rol van accountants- en advieskantoor Grant Thornton bij het wegsluizen van miljoenen euro bij PrivaZorg. Dat hebben de beroepsorganisatie van accountants (NBA) en Grant Thornton bevestigd tegenover Follow The Money.

Vanaf 1996 was Grant Thornton als adviseur zeer nauw betrokken bij de bedrijfsvoering van PrivaZorg. Met behulp van adviseurs van GT zetten de oprichters van PrivaZorg, het echtpaar Vries-Verzijl, een zo complexe structuur van stichtingen en bv’s op dat voor buitenstaanders verborgen bleef hoe het bedrijf precies in elkaar stak.

In augustus 2019 bleek uit een berekening van FTM dat het echtpaar Vries-Verzijl vanaf 1996 tot eind 2014 minimaal 14,2 miljoen euro uit PrivaZorg had gehaald. Een poging van de nieuwe bestuurders om in 2018 12 miljoen uit PrivaZorg te halen, mislukte door een ingreep van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

In een reactie zegt Grant Thornton dat het inmiddels alle banden met PrivaZorg heeft verbroken en interne maatregelen heeft genomen. (ANP)