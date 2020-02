Afspraak artsen: geen hersteloperatie maagdenvlies meer

Operaties die ervoor moeten zorgen dat meisjes maagd lijken in hun huwelijksnacht, zijn voortaan in Nederland taboe. Artsen hebben afgesproken zulke maagdenvlieshersteloperaties niet meer uit te voeren. Blijkt dat toch te gebeuren, dan dreigt het kabinet met een verbod.

Gynaecologen zijn al heel terughoudend om het weefsel in de vagina zo te hechten dat het kan bloeden bij de eerstvolgende seksuele gemeenschap. Maar families uit traditionele culturen staan er soms op dat een vrouw als maagd het huwelijk ingaat en eisen daarvan bebloed beddengoed als ‘bewijs’. Als vrouwen daardoor in het nauw komen, maken artsen soms nog een uitzondering.

IGJ controleert

Daar wil het kabinet vanaf. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat controleren of artsen zich aan de afspraak houden. Als het toch nog tot maagdenvliesoperaties komt, moeten ze misschien maar verboden worden, melden minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer.

Kindhuwelijken

De Jonge en Dekker willen niet alleen maagdenvliesoperaties, maar ook andere praktijken uit veelal traditionele culturen bestrijden waarvan vooral vrouwen het slachtoffer zijn. Zo is voortaan geen enkel kindhuwelijk in Nederland meer rechtsgeldig. Kinderen mogen hier al langer niet trouwen. Maar wie in het buitenland bijvoorbeeld een minderjarig meisje trouwde, kon dat huwelijk in Nederland laten erkennen. Beide echtelieden moesten dan inmiddels wel meerderjarig zijn. Omdat deze huwelijken vaak niet helemaal uit vrije wil worden gesloten, maakt Dekker aan die erkenning een einde.

Genitale verminking

De marechaussee op vliegvelden wordt getraind om meisjes te herkennen die in het buitenland mogelijk een besnijdenis wacht. Ze kunnen deze meisjes zo onderscheppen voor ze het slachtoffer worden van deze genitale verminking. Meisjes die beseffen wat hun boven het hoofd hangt, moeten gemakkelijker om hulp kunnen vragen. Ook gemeenteambtenaren moeten oplettender worden. Zij worden getraind om kindhuwelijken, polygamie en huwelijksdwang eerder en beter op te merken. (ANP)