Ageeth Bijl nieuw lid raad van bestuur Adelante

Bijl is momenteel directeur Care bij Zuyderland. Zij volgt Yvette van Horn op, die na 13 jaar als revalidatiearts en 7 jaar als lid raad van bestuur Adelante verlaat. “De missie, visie en de strategische koers van Adelante passen bij waar ik voor sta”, zegt Bijl. “Samen met collega’s en ketenpartners wil ik graag mede vorm geven aan de toekomst van de zorg, het speciaal onderwijs en de (arbeids)participatie in de regio.”

Rijke ervaring

“We zijn verheugd dat Ageeth het bestuur komt versterken”, zegt de voorzitter van de raad van toezicht. “Zij heeft een rijke ervaring in zowel de zorg als het onderwijs in diverse complexe, professionele organisaties. Ageeth is iemand die, vanuit een patiënten-, cliënten en leerlingenperspectief, tot afgewogen oordeelsvorming komt. Ze werkt al jaren in Limburg en kent het Limburgse zorg- en onderwijsnetwerk goed. Dit past uitstekend bij de meerjarenkoers van Adelante waarin samenwerken één van de centrale thema’s is.”