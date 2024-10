Agema doneert toch mpox-vaccins na opdracht van Kamer

Nederland doneert 13.200 vaccins tegen mpox aan gebieden in Afrika die door het virus getroffen zijn. Nadat de Kamer het kabinet daar in een motie om had gevraagd, heeft minister Fleur Agema (Volksgezondheid) opdracht gegeven om de vaccins beschikbaar te stellen, schrijft ze in een brief. “De overdracht zal zo snel mogelijk plaatsvinden.”

De vaccins gaan naar de Health Emergency Preparedness and Response Authority, een organisatie van de Europese Commissie. Die moet er vervolgens voor zorgen dat de vaccins op de juiste plek terechtkomen.

Tegenstribbelen

Agema stribbelde tegen als het ging om de donaties. Ze wilde de vaccins achter de hand houden voor het geval ze in Nederland nodig zouden zijn. De 13.200 vaccins zijn beperkt houdbaar en niet meteen bruikbaar in Nederland. Dat deel wilde de Kamer weggeven, volgens de motie omdat het “verstandig en solidair is om een virusuitbraak in de kiem te smoren door vaccins in te zetten in de getroffen gebieden”. (ANP)