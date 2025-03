Agema botst hard met oppositie over krantenkop wijkverpleging

Zorgminister Fleur Agema (PVV) is hard gebotst met D66, GroenLinks-PvdA en SP over haar beweringen dat veel media haar besluit over de wijkverpleging niet correct opschreven.

In een buitengewoon stekelig Kamerdebat gaf Agema aan dat er onrust is ontstaan in de wijkzorg, omdat werd gemeld dat daar een bezuiniging van 165 miljoen euro werd doorgevoerd. En dat is volgens haar niet het geval, omdat het om geld gaat in haar begroting dat niet zou worden uitgegeven. Het kostte veel moeite om de onjuiste koppen in de media te wijzigen, zei ze.

Verdedigen

De bemoeienis viel erg slecht bij de oppositiepartijen, die menen dat het niet aan een minister is om media te corrigeren. Journalisten moeten vooral opschrijven wat er aan de hand is en de manier waarop ze dat interpreteren, benadrukte SP-leider Jimmy Dijk. Naast media kreeg ook D66-Kamerlid Wieke Paulusma het te verduren van de minister. Het Kamerlid sprak ook van een bezuiniging en vindt dat Agema haar “eigen falen camoufleert door anderen voor de bus te gooien.”

Agema vond dat haar grote verwijten worden gemaakt en dat ze zich hiertegen moet kunnen verdedigen. Ze hield Paulusma voor dat ze de begrotingssystematiek niet snapt. Maar het is aan de politiek om het beleid te duiden, zeiden meerdere Kamerleden daarop. Dijk van de SP bleef ook spreken over een bezuiniging, want er wordt “hoe dan ook geld weggehaald bij de wijkverpleging”. Paulusma vond de houding van de minister “onwaardig” en wilde het liefst het debat verlaten. Uiteindelijk bleef ze wel.

Bezuiniging voorkomen

Met de 165 miljoen euro is een bezuiniging op de opleidingen voor verpleegkundigen voorkomen. Deze besparing werd de minister onverwacht opgelegd door een Kamermeerderheid, om de besparingen op onderwijs te verzachten. Agema zei dat ze dankbaar is dat ze van het kabinet de onderbesteding op een onderdeel van haar budget mocht aanwenden om het gat te dichten.

Maar ook VVD-Kamerlid Judith Tielen was niet tevreden en wil meer weten over de precieze afspraken, of die incidenteel of structureel zijn bijvoorbeeld. Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) vond het korte briefje eerder deze week van Agema evenmin helder en wil opheldering. (ANP)