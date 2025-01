Agema: verlies tanden door geldgebrek ‘pijnlijk en verdrietig’

Minister Fleur Agema (Volksgezondheid) noemt het “pijnlijk en verdrietig” dat een groot deel van de tandartsen en kaakchirurgen zegt op verzoek gezonde tanden en kiezen te trekken, omdat patiënten mondzorg niet kunnen betalen. Het liefst zou zij de tandartszorg opnemen in het basispakket van de zorgverzekering, maar dat kost 2,7 miljard euro en dat geld is er niet.

Promotieonderzoek wees eerder deze week uit dat een ruime meerderheid van de tandartsen en kaakchirurgen de afgelopen jaren weleens een verzoek heeft gehad om een tand of kies te trekken, terwijl die prima te behandelen zou zijn. De meesten gaan op dergelijke verzoeken in. De keuze voor een behandeling is iets tussen zorgverlener en patiënt, benadrukte Agema, maar ze vindt “de situatie dat het gebeurt heel erg verdrietig”.

Pakkettoets tandartszorg

Het kabinet doet volgens Agema al veel om te voorkomen dat mensen zorg mijden. Zo is het van plan het eigen risico bij de zorgverzekering ruimschoots te halveren. De minister heeft het Zorginstituut Nederland gevraagd een zogenoemde pakkettoets te doen voor de tandartszorg. Daarbij wordt gekeken wat het kost om die weer op te nemen in de basisverzekering, en wat het op termijn oplevert. Maar: “dat duurt wel nog even”.

Gemeenten

In de tussentijd verwijst Agema mensen die noodzakelijke tandartszorg niet kunnen betalen door naar gemeenten, die daar volgens haar “potjes” voor hebben. Zij benadrukt dat het belangrijk is niet door te blijven lopen met een slecht gebit, omdat dit ook kan leiden tot andere gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten. “Het is allemaal hartstikke vervelend voor de mensen. Het doet heel veel pijn.”

Mondzorg is geen luxe

Patiëntenfederatie Nederland vindt de uitkomsten van het onderzoek van Dyonne Broers schokkend.

De Patiëntenfederatie pleit er al langer voor om basismondzorg weer op te nemen in het basispakket. “Totdat dat geregeld is zou een landelijke regeling er versneld voor moeten zorgen dat mensen met lage inkomens hun basismondzorg vergoed krijgen. Niemand mag noodzakelijke zorg moeten mijden vanwege de kosten, zeker niet in een rijk land als Nederland. Het is tijd voor een structurele oplossing om mondzorg voor iedereen toegankelijk te maken. Mondzorg is geen luxe, maar basiszorg.” (ANP/Skipr)