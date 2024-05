Agilio Software neemt PRaQties over

Agilio Software Nederland breidt uit met de overname van PraQties. Hiermee wordt het productaanbod in Nederland uitgebreid.

Agilio Software is een leverancier van software voor het plannen van huisartsen en triagisten op de huisartsenposten. Daarnaast biedt Agilio Software een planningsapplicatie voor personeel in de eerstelijnsgezondheidszorg. Beide bedrijven, PraQties en Agilio Software, zijn gevestigd in Apeldoorn.

Esther Gjaltema richtte in 2012 PraQties op, een compleet kwaliteitsmanagementsysteem voor huisartsenpraktijken, bestaande uit inhoudelijke kennis en slimme software. Zij blijft volledig bij het bedrijf betrokken.