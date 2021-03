AI beoordeelt netvliesfoto’s van diabetespatiënten

De diabeteszorg in Nederland gaat verder digitaliseren. Zorgonderneming Certe, waar ruim 360 huisartsenpraktijken in het noorden van Nederland mee samenwerken, laat artificial intelligence foto’s van het netvlies van diabetespatiënten beoordelen.

Vorig jaar introduceerde Certe al een onderhuidse glucosemeter, die continu metingen uitvoert. Dat maakt prikken en dagboeken bijhouden overbodig. Vervolgens krijgen de patiënten op basis van deze real-time data advies van een voorschrijfbevoegde diabetesverpleegkundige.

De volgende stap in de digitalisering van de diabeteszorg betreft het beoordelen van foto’s van het netvlies van diabetespatiënten. Dat is van belang omdat diabetes kan leiden tot afwijkingen aan de bloedvaten in de ogen, waardoor het gezichtsvermogen kan worden aangetast. Tot dusverre beoordeelden oogartsen uit de regionale ziekenhuizen de foto’s, maar Certe zet daar nu AI-software voor in. De software kan afwijkingen binnen één minuut vaststellen. De patiënt en huisarts krijgen daardoor sneller uitslag zonder dat de betrouwbaarheid eronder lijdt. Het ontlast bovendien de oogartsen.

De kunstmatige intelligentie is ontwikkeld door het medische technologiebedrijf Digital Diagnostics uit de Verenigde Staten. Daar wordt het al sinds 2016 toegepast.