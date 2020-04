AI coalitie richt pijlen op gezondheidszorg

De Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie (NL AIC) is gestart met het toepassingsgebied Gezondheid en Zorg. Het collectief wil kunstmatige intelligentie in Nederland een grote stap vooruit laten zetten. Belangstellende partijen in de zorg kunnen zich aanmelden voor een kick-off op 14 april.

“Nederland moet op de bok zitten in plaats van achter de wagen aanrennen”, zegt Pieter Jeekel, kwartiermaker voor het toepassingsgebied Gezondheid en Zorg bij NL AIC. “We hebben een goede bodem om op te bouwen, maar met name China en de Verenigde Staten investeren heel veel in artificial intelligence. Als we niet uitkijken, staan we straks op een achterstand die niet meer in te halen is.”

Meer investeren

Om dat te voorkomen, wil NL AIC veel meer investeren in AI in Nederland. Ook in de zorg. Jeekel: “Dat gaat deels om geld. We werken aan een aanvraag bij het groeifonds van minister Hoekstra en koppelen ook graag investeerders en bedrijven aan elkaar. Voor een groot deel is het ook investeren in kennis en kunde. We willen zorgen voor een betere infrastructuur voor het delen van data, betere opleidingen en meer samenwerking.”

Kick-off

Dinsdag 14 april organiseert NL AIC een digitale kick-off voor geïnteresseerde partijen uit alle geledingen van de zorg. Zo zijn onder meer universiteiten, ziekenhuizen, investeerders, zorgverzekeraars, bedrijven, overheids- en kennisinstellingen en patiëntenverenigingen uitgenodigd zich aan te melden.

Jeekel: “We hebben al veel aanmeldingen en verwachten dat dit de komende periode nog veel meer gaan worden. Met zoveel mogelijk partijen willen we zorgen voor goede, waardevolle initiatieven voor de zorg in Nederland.”