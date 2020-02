AI in de zorg zet door zonder grootschalige toepassing

Er is sprake van gestage doorontwikkeling van AI in de zorg. Er zijn meer kleinschalige implementaties, meer AI-voortrekkers en beleidsvorming. Grootschalige implementatie blijft echter uit.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de stand van zaken van AI bij Nederlandse ziekenhuizen van adviesbureau M&I/Partners. Aan dit onderzoek namen 35 CIO’s en CMIO’s van 29 ziekenhuizen deel.

Uit de resultaten blijkt dat een vergroot aantal ziekenhuizen actief bezig is met AI. Er is meer beleid gevormd, waarin verantwoordelijkheid, inzetbaarheid, kwaliteit en wetgeving belangrijke aandachtspunten zijn. Daarnaast heeft de helft van de ziekenhuizen een (in)formele AI-voortrekker in dienst.

Radiologie

Het aantal kleinschalige implementaties is bijna verdubbeld ten opzichte van 2019. Tweederde van de ziekenhuizen is bezig met experimenteren en kleinschalig implementeren.

Vooral de afdelingen radiologie, intensive care, cardiologie en chirurgie zijn actief bezig. Bij radiologie wordt AI vooral gebruikt voor beeldherkenning, maar ook om de administratieve last te verminderen met behulp van spraakherkenning.

Ook zorgen

De intensive care zet AI in om heropnames te voorspellen en om inzicht in (OK) capaciteit te verkrijgen. Grootschalige implementatie van AI-toepassingen blijft echter uit. Beeldherkenning en beslissingsondersteuning hebben de grootste potentie voor de zorg.

De implementatie van AI brengt ook zorgen met zich mee, aldus het onderzoek. Gebrek aan kennis en ervaring van zorgprofessionals, gebrek aan vertrouwen in de AI-toepassing en hoge kosten zijn de grootste zorgen op dit moment.