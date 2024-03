AI-model voorspelt huidkankerrisico volgens studie beter dan arts

Het model zoekt op foto’s van gezichten naar risicofactoren voor huidkanker die voor het menselijk oog nog onzichtbaar zijn. “Die AI-gegenereerde voorspelling klopt beter dan een voorspelling gebaseerd op huidonderzoek, vragenlijsten en genetisch onderzoek”, vat het Erasmus MC het onderzoek samen.

Duizenden foto’s

De ontwikkelaars voerden in hun computermodel enkele duizenden foto’s van mensen in, van wie een deel later huidkanker had gekregen. Het model kon dat in ruim zeven op de tien gevallen goed voorspellen, op basis van zo’n tweehonderd kenmerken van de huid. Dat was significant vaker dan met de gebruikelijke methode, waarmee in zes op de tien gevallen de alarmbellen afgingen.

Minder tijdrovend

“Als dermatoloog let ik op dingen als pigmentvlekken, rimpels of het feit dat iemand in een zonnig land heeft gewoond. Het algoritme pikt meer kenmerken op dan alleen die klassieke risicofactoren voor huidkanker”, legt dermatoloog en onderzoeker Marlies Wakkee uit op de website van het academische ziekenhuis.

Een ander voordeel van deze AI-methode is dat die veel minder tijdrovend is dan onderzoek door een arts in combinatie met vragenlijsten en laboratoriumtesten. De onderzoekers zien “veel potentie” om de techniek in te zetten voor gerichte screening op huidkanker, schrijven ze in hun publicatie in eClinicalMedicine. Voordat zo’n toepassing echt mogelijk is, moet het model nog wel verder worden doorontwikkeld. Dat kan bijvoorbeeld door grotere datasets in te voeren, met foto’s van mensen van diverse etnische achtergronden en leeftijden. Om die ontwikkeling te versnellen, stellen de onderzoekers hun AI-model openbaar beschikbaar. (ANP)