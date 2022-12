Aios krijgen 6 procent loonsverhoging met nieuwe cao

Een ruime meerderheid van de aios heeft ingestemd met de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord van de landelijke vereniging van artsen in loondienst (LAD) en de werkgever van artsen in opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten en arts Maatschappij en Gezondheid, de SBOH.

Het belangrijkste resultaat is dat aios per 1 januari 2023 een loonsverhoging krijgen van 6 procent. Die bestaat uit een verhoging van de salarisschalen met structureel 3,77 procent en een incidentele salarisverhoging van 2,25 procent. Voor deze incidentele verhoging wordt een deel van de loonruimte van 2024 naar voren gehaald, om tegemoet te komen aan de huidige inflatie en energieprijzen.

Eenmalige uitkering

Daarnaast krijgen de aios in december een eenmalige uitkering van 1,7 procent over het verdiende salaris in de maanden januari tot en met november 2022. Ook wordt de reiskostenvergoeding verhoogd en wordt een thuiswerkvergoeding ingevoerd.

Nog deze maand

Specifiek voor de aios huisartsgeneeskunde zijn er afspraken gemaakt over salaris en pensioenpremieverdeling. Voor de aios maatschappij en gezondheid wordt de salarisgarantieregeling aangepast. De SBOH heeft bij de LAD aangegeven alles op alles te zetten om de afgesproken salarisverhoging nog deze maand in de administratie door te voeren.

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2022 en loopt tot en met 31 december 2023.