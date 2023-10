Akkoord kabinet en gemeenten over één landelijk tarief jeugdzorg

Gemeenten en het kabinet hebben een akkoord bereikt over één landelijk tarief voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daar wordt structureel 60 miljoen euro per jaar in gestoken, waarvan beide partijen ieder de helft betalen, meldt demissionair minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming in een Kamerbrief. Eén tarief moet een einde maken aan de grote verschillen die er nu tussen gemeenten bestaan in de betaling van jeugdbeschermers en daarmee de geleverde zorg aan kwetsbare kinderen en gezinnen.

De sector verkeert al een paar jaar in grote moeilijkheden, omdat de instellingen die de jeugdbescherming uitvoeren te weinig geld ontvingen om hun taken goed uit te voeren. Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. Die klagen al jaren dat ze daarvoor te weinig geld krijgen van het Rijk. De Kamer had bij Weerwind al aangedrongen op een landelijk tarief als een van de oplossingen voor de financiële krapte.

Nog hogere werkdruk

Door de problemen in de sector, zijn er lange wachtlijsten ontstaan voor kinderen die eigenlijk zo snel mogelijk hulp moeten krijgen. Door de onduidelijkheid en hoge werklast voor medewerkers, is het ziekteverzuim onder hen groot. Ook zijn door al het gedoe veel jeugdbeschermers gestopt, waardoor de werkdruk nog verder is gestegen. Jeugdbeschermers hebben bijvoorbeeld te veel cliënten onder hun zorg en toezicht. Tegelijk ontstonden er klachten over de kwaliteit van de jeugdzorg.

Een andere maatregel is een project om zij-instromers aan te trekken voor de jeugdbescherming. Dit loopt volgens Weerwind goed en wordt verlengd. (ANP)