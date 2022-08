Akkoord over cao huisartsen in dienst

De onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over een cao voor de huisartsen in dienst van een huisarts of praktijk (hidha). De ongeveer duizend hidha’s krijgen een salarisverhoging van 2,5 procent en de eindejaarsuitkering wordt verhoogd met 0,2 procent dit jaar en 0,5 procent in 2023. Daarnaast zijn er afspraken over een extra trede in het loongebouw en een Duurzaam Inzetbaarheid Budget.

Dat meldt huisartsenvereniging LHV op 25 augustus. De cao-onderhandelingen met werknemerspartij LAD zijn in april gestart. De werkgevers- en werknemersverenigingen moeten het resultaat nog voorleggen aan hun respectievelijke achterbannen. De cao kan met terugwerkende kracht ingaan per 1 augustus en loopt tot en met april 2024.

Afspraken

De afgesproken salarisverhoging gaat in op 1 oktober. Daarnaast is er een structurele verhoging van 0,3 procent dit jaar en van 1 procent volgend jaar. Er wordt een negende trede toegevoegd aan het loongebouw. Werknemers komen in aanmerking voor een Duurzaam Inzetbaarheid Budget van 250 euro. De termijn om in aanmerking te komen voor overwerkvergoeding gaat van 13 naar 8 weken. Zwangere werknemers kunnen na de derde maand van de zwangerschap geen overwerk opgedragen krijgen.

Functiebeschrijving

In het onderhandelaarsakkoord staat ook de concept functiebeschrijving hidha. De afgelopen jaren bleek grote behoefte aan een goede basisfunctiebeschrijving en een beschrijving van de extra taken. Om die reden is eerder een gezamenlijke werkgroep van de LAD en de LHV ingesteld. De werkgroep heeft het traject van de functiebeschrijving voor de hidha inmiddels afgerond. Bij dit traject, onder begeleiding van FWG Professional People, waren ook hidha’s betrokken.