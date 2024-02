Akkoord over nieuwe cao Kraamzorg

Ook komt er een veiligheidsprotocol voor werknemers en een regeling voor menstruatie- en menopauzeverlof.

Dat meldt vakbond FNV Zorg & Welzijn die vandaag samen met andere vakbonden en de werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Kraamzorg heeft gesloten.

Kraamzorg

De lonen gaan met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 met 3,5 procent omhoog. Op 1 april stijgen de lonen met nog eens 3,5 procent en op 1 juni komt er 3 procent bij. Feli Escarabajal, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Met de loonsverhoging van 10 procent is de loonachterstand ten opzichte van andere zorg-cao’s ingelopen. Maar een belangrijk probleem, de onvoorspelbaarheid van het werk, is nog niet opgelost.”

Personeel

De onvoorspelbaarheid van het werk, maar ook de werk- en rusttijden zijn een heikel punt voor de kraamverzorgenden. Op 25 maart en 10 april praten vakbonden en werkgevers hier verder over. Escarabajal: “Het doel is om met concrete voorstellen te komen en deze in de volgende cao op te nemen. Het ziekteverzuim is nu 10 procent en dat moet omlaag. Werken in de kraamzorg moet aantrekkelijker worden.”

FNV Zorg & Welzijn maakt zich nog wel zorgen over de continuïteit van de kraamzorg. Die staat al langere tijd onder druk. In veel gevallen krijgen jonge moeders en pasgeborenen het minimum aantal uren en niet het aantal uren dat ze eigenlijk nodig hebben.

Stemming

Tot en met 29 februari kunnen de FNV-leden stemmen over het onderhandelingsresultaat. Als de leden akkoord gaan, gaat de nieuwe cao in op 1 juni 2023 met een looptijd van twaalf maanden. In de kraamzorg werken ruim 7.800 mensen die vallen onder de cao Kraamzorg. Het aantal zzp’ers ligt rond de duizend.