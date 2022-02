Akkoord ZN en VGN over toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Het akkoord is geïnspireerd op het VN-verdrag Handicap. De komende jaren zullen zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken maken over onder meer het toegankelijk houden van de zorg en het op peil brengen van het aantal medewerkers in de gehandicaptenzorg. “De ambitie is dat de meest kwetsbare mensen met een beperking tijdig betekenisvolle en passende zorg kunnen krijgen.”

Vijf thema’s

“We moeten voor de cliënten én voor de medewerkers in de gehandicaptenzorg oplossingen vinden en dat lukt alleen in partnerschap”, aldus Boris van der Ham, bestuursvoorzitter van de VGN. De transitie loopt via vijf thema’s: betekenisvolle daginvulling, inzet van arbeidsbesparende technologieën, een passend zorgniveau voor iedereen, (als het kan) een eigen veilige plek in de samenleving en bij elke cliënt wordt een netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.

Zorgaanbieders gaan met cliëntenraden en zorgkantoren het akkoord uitwerken tot “resultaatafspraken”. Onderdeel daarvan kunnen nieuwe vormen van inkoop zijn. Zorgaanbieders en zorgkantoren gaan ruimte creëren om te experimenteren, zich te ontwikkelen op deze thema’s en te investeren om de gemaakte resultaatafspraken te realiseren.

“We zijn er trots op dat we als brancheorganisaties tot dit akkoord gekomen zijn”, zegt Wout Adema, directeur Zorg van ZN: “Het is een inspirerend voorbeeld van hoe je met elkaar kan samenwerken aan toekomstbestendige zorg.”