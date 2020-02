Akwa GGZ en thuisarts.nl verlengen samenwerking

De alliantie Kwaliteit Geestelijke Gezondheidszorg (Awkwa GGZ) is samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een structurele samenwerking gestart. Thuisarts.nl werd in 2017 al uitgebreid met patiënteninformatie over de meest voorkomende psychische aandoeningen. Dit gebeurde op basis van zorgstandaarden en generieke modules van Akwa GGZ. De partijen willen de samenwerking verder uitbreiden.

De samenwerking, waarbij thuisarts.nl sinds 2017 informatie versterkt over psychische aandoeningen, is de afgelopen drie jaar zo goed bevallen dat beide partijen op 18 februari een samenwerkingsovereenkomst voor opnieuw drie jaar hebben ondertekend. Directeur Dominique Vijverberg tekende namens Akwa GGZ en clusterhoofd Praktijk, Kwaliteit en Innovatie Desirée Beaujean deed dat namens NHG, meldt GGZTotaal.

Informatie tweede lijn

Door informatie over de meest voorkomende psychische aandoeningen aan te bieden via thuisarts.nl beschikken zowel de professional als de patiënt over dezelfde betrouwbare basisinformatie. Bezoekers van thuisarts.nl kunnen nu ook uitgebreide informatie vinden over het vervolgtraject in de tweede lijn binnen de ggz. Onderwerpen zijn onder andere: angst bij kinderen, sociale angst, psychische klachten bij ouderen, angststoornis, dwangstoornis en psychose.