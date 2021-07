Al 165 besmettingen na clubavond in Enschedese disco

De corona-haard die is ontstaan binnen de muren van discotheek Aspen Valley in Enschede, loopt verder op. Maar liefst 165 van de ruim 600 bezoekers zijn inmiddels positief getest op het virus. De GGD Twente bevestigt zondag berichtgeving hierover door dagblad Tubantia.

Er waren circa 600 bezoekers op het feest. Volgens verschillende bronnen werd er gesjoemeld met QR-codes. Vrijdag werd al bekendgemaakt dat ongeveer 60 bezoekers van de discotheek corona hebben opgelopen op de eerste feestavond.

Bron- en contactonderzoek

De GGD is nu bezig met een uitgebreid bron- en contactonderzoek. De GGD riep eerder al alle bezoekers van het event op zich te laten testen op een besmetting met het coronavirus. Ook wie geen klachten heeft sinds het bezoek aan de discotheek is gevraagd zich te laten testen en thuis te blijven tot de uitslag bekend is. Eerder liet de GGD weten dat er onder jongeren veel animo is om zich te laten testen.

Besmetting

Het is niet bekend of er ook mensen ziek zijn geworden als gevolg van een besmetting. Ook is vooralsnog onduidelijk om welke variant het gaat. De komende dagen zou er meer duidelijk worden, meldt het AD in een bericht. Aspen Valley is uit voorzorg op slot, maar andere clubs in de regio zijn gewoon open. (ANP)