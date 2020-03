Al 800 helpers gekoppeld aan zorginstelling in nood

Extra handen

Dat blijkt uit een inventarisatie van VWS en de verzamelsite voor helpers en hulpvragenden Extrahandenvoordezorg.nl. Vorige week voegde het ministerie meerdere initiatieven samen tot deze website, waar vooral gepensioneerde medici of zorgprofessionals die in een andere sector zijn beland zich kunnen melden.

Succes

De site blijkt een groot succes, ruim 20.000 enthousiaste mensen hebben zich al aangemeld. Een week geleden waren dat er nog 7000. ‘We krijgen erg veel positieve reacties van beide kanten, stelt een woordvoerder van het ministerie.

Matchen

In regionale contactpunten zijn ongeveer 200 werknemers van RegioPlus bezig met het inventariseren van de hulpvraag bij zorginstellingen en de kwaliteiten en beschikbaarheid van de helpers te matchen. ‘Er komen nog steeds veel aanmeldingen binnen, maar het is nu vooral zaak om de mensen die zich hebben aangemeld te plaatsen bij zorgorganisaties die hier grote behoefte aan hebben en daar zijn we druk mee bezig.”

Brabant zoekt hulp

Er zijn in totaal al 190 zorginstellingen die hebben gevraagd om steun van medici die in een andere sector werken of met pensioen zijn. Vooral in Noord-Brabant, Zeeland en Overijssel wordt versterking verzocht. De mensen van RegioPlus hebben 6.500 mensen van de enthousiaste aanmeldingen gebeld om hun beschikbaarheid te verifiëren. Er moeten dus nog duizenden mensen gebeld worden om te zien of en waar ze aan de slag kunnen.

Van de 800 gekoppelde hulptroepen zijn er al 190 daadwerkelijk aan de slag.

Bernhoven

Het Bernhoven ziekenhuis in Uden heeft al 65 helpenden aan het werk gebracht. Dit is het ziekenhuis in de regio met verhoudingsgewijs de meeste besmettingen en overledenen waar alleen nog coronapatiënten worden behandeld. Ondanks dat er niet veel extra verzuim is, kunnen ze in Uden alle helpende handen goed gebruiken.

Samenwerking

Er wordt door de zorgorganisaties vooral gezocht naar verpleegkundigen, verzorgenden en artsen. Gelukkig komen daar ook veel aanmeldingen van, meldt VWS.

Sommige ziekenhuizen hebben zelf ook wervingsacties opgezet. Als ze de aangemelde medici niet kunnen gebruiken wordt dan via Extrahandenvoordezorg geprobeerd om ze elders onder te brengen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Utrechtse ziekenhuizen.

VWS heeft aan uitzenders en detacheerders gevraagd het platform breed bekend te maken. Verder werken ze niet samen.