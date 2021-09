Albeda, Careyn en Reinier de Graaf starten nieuw leerwerktraject Verpleegkunde

Zorginstellingen Albeda, Careyn en Reinier de Graaf hebben een nieuwe mbo-verpleegkundige opleiding ontwikkeld. Studenten gaan in de 3,5 jaar durende opleiding aan de slag in zowel het ziekenhuis als in de verpleeg- en thuiszorg.

Het is de eerste keer dat de twee zorgaanbieders en het opleidingsinstituut op deze manier gaan samenwerken. Freya Etman, Adviseur Leren & Ontwikkelen van het Reinier de Graaf ziekenhuis, licht toe: “Door samen in een klas te zitten is het voor de studenten makkelijker om kennis en ervaringen vanuit de andere organisatie te delen. Bovendien doen ze ook zelf ervaring op buiten de eigen werkplek, omdat ze twee praktijkstages lopen in de andere instelling. We zijn erg blij om op deze manier verpleegkundigen te kunnen opleiden en hopen dat zowel de studenten, patiënten als onze zorgorganisaties de vruchten gaan plukken van dit gezamenlijke leerwerktraject.”

Zij-instromers

De eerste groep studenten voor deze opleiding is divers te noemen. Freya Etman: “Vanuit Reinier de Graaf en Careyn gaat het om interne medewerkers die zich willen omscholen, maar ook om mensen die de stap maken vanuit branches als de horeca, marine en het onderwijs. Deze zij-instromers brengen weer waardevolle kennis en ervaringen mee, die van pas kunnen komen in hun nieuwe rol als verpleegkundige in het ziekenhuis en in de thuiszorg.”

Intentieverklaring

Nu de eerste groep is gestart, kijken Albeda, Careyn en Reinier de Graaf ook al vooruit naar de toekomst. Daarom tekenden zij deze ochtend een intentieverklaring om de nieuwe opleiding een vaste plek te geven in het opleidingsaanbod van de drie organisaties. Een belangrijke stap om gezamenlijk het toenemende tekort aan zorgpersoneel aan te pakken.