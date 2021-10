Albert Arp nieuwe CEO Cardiologie Centra Nederland

Interessant voor u

Huisartsen in Limburg hebben collectief protest aangetekend tegen de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die per 1 januari 2022 ingaat. Zij vrezen voor de extra administratieve verplichtingen die de wet voortbrengt.

OMT-leden vragen zich af of aparte maatregelen voor ongevaccineerden voor niet te veel polarisatie zal zorg en en zien niks in aparte maatregelen voor deze mensen, meldt nu.nl op basis van een rondgang. Komende donderdag brengen de OMT-leden advies uit aan het kabinet.

Nieuws

IGJ beëindigt last onder dwangsom Relaunch Nederland in Tiel

In januari dit jaar gaf de inspectie Relaunch een aanwijzing. Ten eerste moest Relaunch alle cliënten overdragen aan een of meer andere zorgaanbieders. Ten tweede mocht Relaunch geen cliënten meer aannemen totdat de inspectie oordeelde dat Relaunch aan de normen voor goede en veilige zorg voldeed. In juni werd een last onder dwangsom opgelegd toen […]