Albert Schweitzer gaat meer TIA-patiënten vanuit huis monitoren

In ruim een jaar tijd werden ruim 150 patiënten met een TIA op afstand in de gaten gehouden. Het project is positief geëvalueerd en wordt daarom uitgebreid. Het ziekenhuis verwacht op termijn 500 patiënten per jaar op deze manier te kunnen monitoren.

Nieuwe richtlijnen

Directe aanleiding voor het project zijn nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Die schrijven voor dat TIA-patiënten waarbij de oorzaak van de TIA onbekend is 72 uur cardiale monitoring moeten krijgen. Voorheen was dat 24 uur.

Hogere bezetting

Langer monitoren betekent een hogere bezetting van de afdeling neurologie. Het Albert Schweitzer ziet thuismonitoren als een antwoord daarop en begon eind 2018 met het project. Het ziekenhuis koos ervoor om in zee te gaan met het Nederlandse bedrijf TeMeCo, producent van de handzame ECG-meter SenseLink.

Systemen koppelen

Cruciaal voor het welslagen van het project was om SenseLink te integreren met de bestaande systemen in het ziekenhuis. Het is gelukt de SenseLink-software te koppelen aan systemen zodat er zowel op de afdeling neurologie als op de afdeling cardiologie mee gewerkt kan worden. Medewerkers kregen een opleiding om met SenseLink te werken.

Meerwaarde voor patiënt

“Onze patiënten waarderen het erg dat zij voor de ECG-registraties niet hoeven te worden opgenomen, maar dat ze juist thuis kunnen worden gemonitord”, vertelt Gerda Korpel, afdelingshoofd neurologie van Albert Schweitzer. “Naast de meerwaarde voor de patiënt helpt SenseLink ons om de beschikbare bedden op de afdeling neurologie goed te benutten.”