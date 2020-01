Albert Schweitzer stelt nieuwe financieel topman aan

Diederik Zijderveld treedt op 1 mei 2020 aan als financieel bestuurder (CFO) in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Hij volgt Pieternel Hummelen op, die bestuurder is geworden in het Spaarne Gasthuis in Haarlem.

Zijderveld (56) is nu nog vicevoorzitter van het college van bestuur van Avans Hogeschool en bekleedde eerder onder meer directiefuncties bij onderzoeksinstituut TNO. Hij is gepromoveerd als medisch bioloog en heeft een postdoctorale mastertitel in de bestuurskunde.

Tot een jaar geleden had het Albert Schweitzer ziekenhuis met Peter van der Meer (voorzitter) en Anneke Sanderse een tweehoofdige raad van bestuur. In het kader van het herstelprogramma Gezond Vooruit werd, aanvankelijk als tijdelijke maatregel, een derde bestuurder aangesteld met de focus op financiën. Een CFO is zo waardevol gebleken, dat de raad van toezicht heeft besloten om de positie structureel in te vullen, zo laat de organisatie weten.