Albert Schweitzer wil geen nieuwe coronapatiënten meer ‘tot verdeling eerlijker is’

Volgens die afspraken van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest Nederland worden coronapatiënten eerlijk verdeeld. In het Albert Schweitzer zouden maximaal achttien coronapatiënten moeten liggen. Dat zijn er deze week veertig, terwijl de andere ziekenhuizen in de regio niet aan hun afgesproken aantallen komen. Eerdere signalen aan de andere ziekenhuizen in deze regio vonden geen gehoor. De andere ziekenhuizen in deze ROAZ zijn Erasmus MC, Admiraal de Ruyter, Ikazia, ZorgSaam, Beatrix, Maasstad, Van Weel Bethesada, Spijkenissen MC, Franciscus Gasthuis en Vlietland en IJselland.

ROAZ

Daarom vraagt het Albert Schweitzer ziekenhuis nu huisartsen en ambulancezorg om coronapatiënten te verwijzen naar andere ziekenhuizen in de regio. En ze vragen collega-ziekenhuizen of zij coronapatiënten uit de Drechtsteden kunnen overnemen. “Deze situatie blijft van kracht totdat een eerlijker verdeling van Covid-patiënten is ontstaan tussen de ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland, volgens de afspraken binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)”, staat in het persbericht van het ziekenhuis.

SEH sluiten

Officieel kan en mag het ziekenhuis de Spoedeisende Hulp niet sluiten. En dat wil het ziekenhuis ook niet. “We blijven iedere patiënt die acuut zorg nodig heeft, beoordelen en indien nodig behandelen”, aldus Peter van der Meer, voorzitter van de raad van bestuur. “Zo hebben we het de afgelopen weken gewetensvol gedaan.”

Hulp nodig

Het zorgt voor enorme druk op het ziekenhuis, het personeel en de patiënten. “Het resultaat is dat wij de covid-zorg ternauwernood kunnen blijven leveren, dat de reguliere zorg bij ons veel zwaarder wordt weggedrukt dan in andere ziekenhuizen en dat veel personeel door overbelasting op het punt van uitvallen staat”, vertelt Van der Meer. “Wij hebben nu hulp nodig, om kwaliteit en veiligheid van zorg te kunnen blijven garanderen.”