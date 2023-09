Albert Schweitzer ziekenhuis halveert kans op keizersnede

De kans op een keizersnede (sectio) bij een eerste bevalling die wordt ingeleid, is in het Albert Schweitzer ziekenhuis in twee jaar tijd meer dan gehalveerd . Dat heeft het ziekenhuis met een aantal eenvoudige ingrepen bereikt.

In 2020 kwam het bij 1 op de 3 vrouwen die voor het eerst bevallen en worden ingeleid nog tot een keizersnede bij Geboortecentrum Rhena. “In 2021 viel in onze jaarlijkse kwaliteitscijfers op dat het percentage sectio’s al langere tijd stijgend was”, legt physician assistant en klinisch verloskundige Carola Adriaanse uit. “Dat konden we niet goed verklaren, want de criteria om tot een keizersnede over te gaan waren niet veranderd.”

Meer geduld

Een keizersnede is risicovoller en kan later nog complicaties geven. Om het aantal keizerssneden te minimaliseren, werd een taskforce gevormd die op zoek ging naar de oorzaak en een oplossing. In een retrospectief statusonderzoek werd teruggekeken naar de keizersneden uit de afgelopen jaren teruggekeken waarbij het de bedoeling was geweest om te bevallen. “Per bevalling hebben we in kaart gebracht waarom dit uiteindelijk niet was gelukt en wat in het verloop van de baring anders had kunnen verlopen om het wel te laten lukken”, vertelt Adriaanse. Eén allesomvattende verklaring van het hoge aantal keizersnedes werd daarbij niet gevonden.

Wel kwam naar voren dat met name bij de ingeleide, eerste bevallingen een niet vorderende ontsluiting vaak de reden was geweest voor een keizersnede, die wellicht te voorkomen was geweest. “Eén van onze aangepaste werkwijzes is nu dan ook om meer geduld te hebben. Daar hoort bij dat we de barende vrouw er zo vroeg mogelijk op voorbereiden dat het lang kan duren en dat we elkaar kritischer bevragen of er alles aan gedaan is om tot een vaginale bevalling te komen, voordat tot een sectio wordt besloten”, zegt gynaecoloog in opleiding Suzan Hulst. Daarnaast zijn de methodes om ontsluiting te maken aangepast, gaat de dosering van de weeënopwekkers nu sneller omhoog en er is meer aandacht voor goede pijnstilling. Na het nemen van een pakket maatregelen vanaf 2021 was dat in de eerste helft van 2023 nog maar bij 1 op de 7 het geval. De geleerde lessen worden binnenkort gedeeld via een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie.