‘Alert’ tegen reclame voor schoonheidsprikken door onbevoegde zorgverleners

De Reclame Code Commissie waarschuwt tegen via Facebook aangeprezen cosmetische injecties die door onbevoegde zorgverleners worden gezet.

De commissie heeft de uitspraak over een schoonheidssalon in Eindhoven zelf als ‘alert’ verspreid. Dat doet de commissie als ze het gevaar voor de volksgezondheid niet kan uitsluiten.

Op de Facebookpagina van de salon in kwestie zijn, in het Pools, onder meer behandelingen aangeboden om huidveroudering te verbloemen met fillers, Botox en (naald)mesotherapie.

Niet bevoegd

“Dergelijke behandelingen mogen op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) alleen worden uitgevoerd door daartoe bevoegde zorgverleners met een BIG-registratie, zoals artsen. Naar aanleiding van een klacht is gebleken dat het personeel van Sensual Aestetics niet bevoegd is om de door haar aangeboden injectiebehandelingen uit te voeren”, meldt de commissie.

Volgens de salon was er sprake van een misverstand, maar de commissie is van oordeel dat de advertentie op Facebook “een bedreiging inhoudt voor de lichamelijke volksgezondheid”. Daarom brengt ze haar uitspraak onder de aandacht van een breed publiek. (ANP)