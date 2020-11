Alexander Monro Ziekenhuis biedt onderdak aan prostaatcentrum

Siemens Healthineers was al betrokken bij het in borstkanker gespecialiseerde AMZ en gaat de samenwerking nu intensiveren. Het concern is hoofdaannemer en partner voor zowel de bouw als de high end medisch diagnostische apparatuur en een hybride OK voor beeldgeleide ingrepen.

Het ziekenhuis zelf wordt ook uitgebreid. “We groeien uit onze jas dus deze uitbreiding is noodzakelijk om onze groei te kunnen opvangen.’ zegt Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis. “We krijgen straks een nieuwe ontvangstruimte en elf extra poli-kamers. Daarnaast blijven we beschikken over de allernieuwste apparatuur. Dat we straks met elkaar onder één dak werken is een logische stap en maakt dat we, zij het in gescheiden werelden, nog sneller, efficiënter en professioneler kunnen schakelen, zowel op het vlak van de borst(kanker)zorg als op het vlak van de prostaatzorg.”