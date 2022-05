Algoritme kan blindmakende oogziekte ongeacht etniciteit vaststellen

Dankzij artificial intelligence (AI) kan een niet-glaucoomspecialist de oogziekte even goed vaststellen als een glaucoomspecialist. Het algoritme is gemaakt op initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam en kan wereldwijd veel blindheid voorkomen. Het is zo gebouwd dat de etniciteit van de patiënt geen rol speelt.

Oogziekte glaucoom is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van onomkeerbare blindheid. Door vroegtijdig te behandelen kan dit vaak voorkomen worden, maar het diagnosticeren is lastig. In Nederland wordt in slechts de helft van de gevallen tijdig de juiste diagnose gesteld, in veel andere landen ligt dit percentage beduidend lager.

35 procent betere diagnose

Drie jaar geleden startten Hans Lemij (glaucoomspecialist bij Het Oogziekenhuis Rotterdam) en Koen Vermeer (voormalig directeur en momenteel adviseur bij het Rotterdams Oogheelkundig Instituut) met een plan om AI in te zetten om glaucoom op te sporen. Inmiddels is dat gelukt. De huidige versie van het algoritme kan glaucoom 35 procent beter diagnosticeren. Dat betekent dat niet-specialisten dat net zo goed kunnen als artsen die in glaucoom zijn gespecialiseerd. Wereldwijd kan dat grote impact hebben.

Etniciteit speelt geen rol

Het algoritme is gevoed met foto’s van meer dan honderdduizend ogen. De wetenschappers gebruikten daarvoor een representatieve mix van etniciteiten. Daardoor werkt de AI-toepassing voor alle patiënten, ongeacht hun afkomst, even goed. Een vergelijkbaar algoritme dat eerder in China is gemaakt, bleek alleen voor Chinese ogen goed te werken.

Foto bij opticien

Het onderzoeksteam verwacht dat het algoritme het tijdig vaststellen en behandelen van glaucoom enorm zal verbeteren. Zo zou in de toekomst een opticien een foto van het oog kunnen maken, waarna de computer binnen een aantal minuten aangeeft of er mogelijk sprake is van de gevreesde oogziekte.