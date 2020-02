Algoritme verslaat arts in zoektocht naar vroege slokdarmkanker

Het systeem is toegesneden op mensen met een zogeheten Barrett-slokdarm. Zij hebben vaak last van reflux, waardoor maagzuur terugstroomt naar de slokdarm. Hierdoor ontstaat irritatie en in sommige gevallen afwijkend weefsel in de slokdarm.

Risicofactor

Een Barrett-slokdarm is één van de belangrijkste risicofactoren voor slokdarmkanker. Patiënten krijgen regelmatig een endoscopische controle in het ziekenhuis. De vroegste vormen van slokdarmkanker zijn alleen lastig te zien op de beelden van een endoscopie.

Vroeg stadium

“Daarom missen artsen soms beginnende kanker, die nog gemakkelijk te behandelen is. Bij kanker in een gevorderd stadium is de vijfjaarsoverlevingskans minder dan vijftig procent”, legt professor dr. Jacques Bergman van het Amsterdam UMC uit in een persbericht. “Het is dus zaak om de beginnende kanker direct op te sporen.”

90 procent

Om daarbij te helpen ontwikkelden Joost van der Putten en Fons van der Sommen van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een algoritme. Dat voedden ze met honderdduizenden endoscopiebeelden. De nieuwe software is getest bij patiënten in het Amsterdam UMC en het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. “Het systeem haalt een score van 90 procent,” zegt van der Sommen. Dat is aanmerkelijk meer dan de 53 internationale endoscopisten, die de beelden op het oog beoordelen.

Ondersteuning

Dat wil niet zeggen dat het algoritme artsen overbodig maakt. Het kan juist de maag-lever-darm-arts ondersteunen. “Ons systeem ‘kijkt’ live mee tijdens een endoscopie in de slokdarm. Het algoritme geeft op een beeldscherm een rode markering bij een verdachte plek. De arts kan dan handelen door het verdachte gebied nader te inspecteren en bijvoorbeeld een biopt te nemen”, aldus Van der Sommen.

De software wordt nu verder getest. De verwachting is dat het programma over twee jaar beschikbaar komt voor alle MDL-artsen in Nederland.