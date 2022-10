Algoritme voorspelt kans op uitzaaiingen borstkanker

IKNL zet artificial intelligence in om te bepalen hoe groot de kans is dat een patiënt uitgezaaide borstkanker heeft. Het model is getraind op basis van data over verrichtingen, geneesmiddelen, diagnose en opnames uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), blijkt uit een bericht op de website van IKNL.

Binnen de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) wordt borstkanker bij diagnose geregistreerd, maar uitzaaiingen die jaren later optreden, worden niet standaard vastgelegd. Tijd is daarbij de grootste uitdaging, schrijft IKNL. Een datamanager moet een epd raadplegen om de situatie helder te krijgen. Dat kost een paar minuten per patiënt. Aangezien jaarlijks ruim 18.000 mensen de diagnose borstkanker krijgen, is het een tijdrovende klus.

Data

Toepassing van AI moet dit probleem verhelpen. Hiervoor worden data uit de landelijke basisregistratie ziekenhuiszorg (LBZ) van DHD (Dutch Hospital Data) over 2019 en 2020 gebruikt. Het model is getraind met data over verrichtingen, geneesmiddelen, diagnose en opnames uit de LBZ in combinatie met een eerder ontwikkelde ‘gouden standaard’.

Niet zwart-wit

Het algoritme bepaalt de kans dat een patiënt uitgezaaide borstkanker heeft. “Dat geeft daarmee een inschatting hoe zinvol het is om extra gegevens in de patiëntendossiers van de ziekenhuizen na te zoeken”, licht onderzoeker Linda de Munck toe. Ze wijst erop dat het niet een zwart-wit uitslag geeft, maar helpt bij het vinden van een goede balans tussen enerzijds zoveel mogelijk over uitzaaiingen te weten komen en anderzijds niet onnodig in epd’s te hoeven speuren.