Alies ten Have in raad van bestuur Total Care

Alies ten Have is met ingang van 22 april benoemd als nieuw lid van de raad van bestuur van Total Care. Binnen het bestuur heeft zij de portefeuille HR.

Total Care bestaat uit de afzonderlijke bedrijven CSU (schoonmaak), Tzorg (thuiszorg) en Zizo (particuliere schoonmaak en gemaksdiensten).

Alies ten Have

Ten Have heeft een brede achtergrond door directiefuncties bij onder andere de Belastingdienst en Rabobank. Van 2017 tot 2022 was ze als HR-Directeur Rabobank Nederland verantwoordelijk voor het totale HR-beleid en de HR-strategie. Tevens is zij lid raad van toezicht bij zorgorganisatie Vilente en bij het ROC Rijn IJssel.

Ten Have is sinds een jaar als HR-directeur verbonden aan de labels CSU, Tzorg en Zizo. De raad van bestuur wordt nu uitgebreid met de portefeuille HR waarmee Ten Have vanuit haar huidige rol de stap naar de nieuwe bestuursfunctie maakt. “In deze functie blijf ik vol toewijding focus houden op de HR-strategie van Total Care, waarin mensgericht leiderschap en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan.”

De raad van bestuur bestaat naast Ten Have uit John van Hoof (voorzitter) en Esmée Ficheroux (portefeuille Commercie). De nieuwe positie van lid raad van bestuur met de portefeuille Financiën en IT staat op dit moment nog open.