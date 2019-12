Alle cijfers over hart- en vaatziekten op een plek

De Hartstichting en de Nederlandse Hart Registratie (NHR) zetten de cijfers over hart- en vaatziekten op een nieuwe website. Die cijfers staan nu op allemaal verschillende plekken. Dat is onhandig voor onderzoekers, beleidsmakers en medische professionals, stellen de organisatie.

De Hartstichting houdt de laatste cijfers over onder meer prevalentie, incidentie en sterfte aan hart- en vaatziekten bij. De NHR faciliteert de landelijke registraties van alle complexe cardiologische en cardiochirurgische behandelingen in Nederlandse ziekenhuizen. De twee organisatie werken samen aan het online platform nederlandsehartregistratie.nl. Hier moeten alle betrouwbare data over de (zorg rondom) hart en vaatziekten in Nederland te vinden zijn.

Vertrekpunt

De Hartstichting en NHR werken bij het verzamelen van gegevens samen met ziekenhuizen en maken ook gebruik van andere bronnen, zoals data van het NIVEL, CBS en DHD. De nieuwe omgeving vormt een vertrekpunt, dat de komende jaren verder doorontwikkeld moet worden. “De Hartstichting en NHR gaan de komende maanden in gesprek met onderzoekers, beleidsmakers en medische professionals over de specifieke wensen en behoeftes voor de nieuwe omgeving”, aldus Dr. Dennis van Veghel, directeur bestuurder van de NHR.