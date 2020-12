Alle patiënten met problemen die niet kritiek zijn moeten wachten

Mensen die geopereerd moeten worden aan een hernia, liesbreuk of versleten heup, zullen langer moeten wachten. Deze ingrepen vallen onder de zogeheten ‘electieve zorg’ die in ziekenhuizen volledig wordt stilgelegd om de groeiende golf aan coronapatiënten aan te kunnen. Minister Tamara van Ark zegt zich “te realiseren dat dit veel pijn, verdriet en onzekerheid kan geven”.

De ziekenhuizen moeten echter “alles inzetten op het doorgaan van de zorg die echt geleverd moet worden, omdat anders levensjaren verloren gaan of blijvende gezondheidsschade ontstaat”, zegt Van Ark. Ze benadrukt dat het wel of niet doorgaan van een behandeling altijd een medische beslissing is.

Aantal klassen ‘kunnen we niet meer doen’

“Medisch specialisten hebben de zorg in een aantal klassen verdeeld en ze zeggen nu: een aantal klassen kunnen we niet meer gaan doen”, legt Van Ark uit. Concreet betekent dat: behandelingen die planbaar zijn en niet kritiek, gaan de komende weken niet door. Hoe lang dat zal duren, kan de minister nu nog niet zeggen.

Blijvende gezondheidsschade

Wel kritiek zijn volgens de leidraad van de Federatie Medisch Specialisten alle behandelingen die binnen zes weken noodzakelijk zijn om blijvende gezondheidsschade of verlies van levensjaren te voorkomen. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om zorg voor kankerpatiënten, of voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Alle behandelingen die zonder blijvende schade langer kunnen wachten, worden in de wacht gezet, zodat ziekenhuizen zich op de meest kritieke zorg kunnen richten. Dat geldt in het hele land.

Willekeur voorkomen

“Wat we niet willen, is dat het een kwestie van willekeur wordt of je een bepaalde operatie krijgt”, zegt Van Ark. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn, vindt ze. Volgens de minister is “op heel veel manieren geanticipeerd” op deze situatie. Bijvoorbeeld door afgelopen zomer al plannen te maken voor het uitbreiden van de intensive care-capaciteit, die nu snel wordt uitgebreid tot 1450 bedden.

‘Druk komt van verschillende kanten’

Van Ark zegt dat “de druk van verschillende kanten komt”. Aan de ene kant stijgt het aantal coronapatiënten, tegelijkertijd neemt het ziekteverzuim in de sector toe. “De mensen in de zorg werken al heel lang heel hard”, verklaart de minister. Ze hoopt dat deze situatie zo kort mogelijk zal duren. “Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, kan hopelijk snel weer lucht ontstaan in de ziekenhuizen.” Voor nu is het volgens haar “echt alle hens aan dek om het hanteerbaar en werkbaar te maken voor de mensen in de zorg.” (ANP)