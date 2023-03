Alleen nog kleinschalige JeugdzorgPlus bij Pluryn

Concreet betekent dat, dat vanaf 1 juli op de JeugdzorgPlus-locaties in Eefde en Zeist zijn omgebouwd tot kleinschalige voorzieningen voor hoogspecialistische intensieve jeugdhulp. De Lindenhorst in Zeist verhuist in de zomer naar nieuwbouw in Maarsbergen, waar zich alleen kleinschalige groepen bevinden. In Eefde zullen nog aanpassingen moeten plaatsvinden.

Minder gesloten jeugdzorg

Hiermee sluit Pluryn zich aan bij de ontwikkeling van minder gesloten plaatsingen en minder inzet van dwang en drang. “Wij blijven ons nadrukkelijk inzetten voor de meest complexe en kwetsbare groep jongeren in de samenleving”, aldus Pluryn. “Begeleiders en behandelaren kunnen jongeren in een kleinschalige groep meer nabijheid en relationele veiligheid bieden. Zij zien eerder wat er aan de hand is en kunnen op tijd interveniëren.”

Straat

Sinds vorig jaar wordt er steeds minder gebruikgemaakt van gesloten jeugdzorg, ook wel JeugdzorgPlus genoemd. Onlangs waarschuwde Kees van Nieuwamerongen, directeur van de Jeugdautoriteit, dat onduidelijk is wat er met de kinderen gebeurt die eerder deze zorg kregen. “Want als ze niet in de JeugdzorgPlus zitten, waar zitten ze dan? Wij maken ons echt zorgen dat de kinderen op straat rondlopen.”