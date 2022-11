Alliade helpt ruim 100 zij-instromers aan baan

Bij zorgaanbieder Alliade in Friesland zijn in oktober 103 mensen gestart als ‘zij-instromer’. Zij beginnen direct bij Alliade en combineren werken met leren.

Alliade biedt verschillende leerwerktrajecten aan en helpt mensen aan een loopbaan in gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg of werk & dagbesteding. Dit najaar zijn er twee groepen gestart: een voor begeleider b en een voor (maatschappelijk) verzorgende IG. Het leerwerktraject duurt voor iedere deelnemer twee à tweeënhalf jaar. In deze periode werken mensen op locaties van Alliade en besteden tegelijk één dag in de week aan de studie.

Zij-instromers

“Terug de schoolbanken in, dat is voor sommige mensen een hele tijd geleden’, zegt Anny Hartstra, HR-directeur bij Alliade. “Ik vind het mooi om te zien dat mensen met verschillende achtergronden geïnteresseerd zijn in de zorg en de stap durven nemen. Dat vraagt lef. Ik hoor meerdere mensen zeggen, ik doe dit nu al zo lang, blijf ik dit nog twintig jaar doen… Nee, ik ga toch die stap nemen. We krijgen er nieuwe collega’s bij uit onder andere horeca, detailhandel, logistiek en beveiliging. Iedereen die zich geroepen voelt om een steentje bij te dragen, de juiste houding heeft, kan solliciteren.”

Alliade

Alliade wil doorlopend mensen zonder zorgopleiding een kans geven om aan de slag te gaan in de zorg. Iedereen die graag bij Alliade aan de slag wil, is welkom om in gesprek te gaan met één van de recruiters. Er wordt dan gekeken of het mogelijk is om een traject op maat uit te stippelen.