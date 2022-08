Project Amsterdam voor zijinstromers in zorgsector

Het programma richt zich op het omscholen van Amsterdamse zij-instromers van 23 jaar en ouder naar een baan in zorg of welzijn. Het regionaal Werkcentrum Amsterdam neemt tijdelijk de opleidingskosten van €1800 voor haar rekening.

Projectleider Helena Schuengel geeft aan dat het is bedoeld om zij-instromers kennis te laten maken met verschillende facetten van het vak, banen en vervolgopleidingen in het zorg en welzijnsdomein: “Op die manier proberen we uitval in vervolgopleidingen tegen te gaan, een bijdrage te leveren aan de tekorten in de zorg en gemotiveerde zij-instromers de verschillende kanten van zorg en welzijn te laten zien. Hierdoor kunnen de zij-instromers een gefundeerde keus maken voor een vervolgopleiding of een baan en belanden de juiste mensen op de juiste plek.”

De oriëntatieprogramma’s beginnen op 13 september en 29 november. Werkervaring in de zorg is geen vereiste. Voor anderstaligen wordt een apart programma met taalondersteuning aangeboden. Het programma wordt uitgevoerd door Hogeschool Inholland/Inholland Academy, de Hogeschool van Amsterdam en het Nova College.