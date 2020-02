Alliade tuigt BV-kerstboom af en kiest voor eenvoud

Zorggroep Alliade vereenvoudigt de interne organisatie. De structuur van dertien afzonderlijke BV’s en stichtingen is per 1 januari losgelaten. Alle activiteiten worden zoveel mogelijk gebundeld in één rechtspersoon. Door het toezicht op het eigen handelen te vergroten wil Alliade definitief een punt zetten achter de organisatorische perikelen van de afgelopen anderhalf jaar.

Alliade denkt in de nieuwe structuur meer de nadruk te kunnen leggen op haar primaire taak: persoonlijke, betrouwbare en deskundige ondersteuning en behandeling bieden aan mensen die kwetsbaar zijn. “De strategie van Alliade stond de afgelopen jaren in het teken van ondernemerschap en het zoeken naar nieuwe verdienmodellen in de zorg”, zegt bestuursvoorzitter Vincent Maas over de heroriëntatie. “Nu concentreren we ons op de kern: het bieden van uitstekende zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. We kiezen er voor de focus te leggen daar waar de Zorggroep de meeste waarde kan toevoegen. Dat is bij de cliënten die een beroep doen op de zorg die de medewerkers van Alliade verlenen.”

Verscherpt toezicht

De nieuwe koers van Alliade is mede ingegeven door het verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Nadat de inspectie had vastgesteld dat de bedrijfsvoering door Alliade in de jaren 2008 tot 2014 onvoldoende integer en beheerst was geweest, werd de zorggroep in maart 2018 met terugwerkende kracht onder verscherpt toezicht geplaatst. De combinatie van onder toezichtstelling en een aangifte van de inspectie van gedaan van valsheid in geschrifte deed toenmalig bestuursvoorzitter Erik Kuik de das om.

Vleugellam

De affaire reikte verder dan de bestuurlijke top van Alliade. Voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en welzijn (NVTZ) was de zaak aanleiding voor een ferm pleidooi tegen ondoorzichtige financiële constructies in de zorg. De NVTZ liet weten af te willen van De NVTZ wil af van financiële constructies die “weliswaar juridisch mogelijk zijn, maar feitelijk het onafhankelijk intern toezicht vleugellam maken”. Ook pleitte de vereniging van toezichthouders voor specifieke regels voor de inrichting van BV’s in de zorg. Uitgangspunt zou wat de NVTZ betreft een zo eenvoudig mogelijke inrichting van zorgbedrijven moeten zijn in combinatie met een actieve meldingsplicht voor de inrichting van holdings.

Verbeterprogramma

Langs deze lijnen stelde Alliade een verbeterprogramma op, gericht op versterking van het intern toezicht. Voor de IGJ waren deze stappen voldoende grond om het verscherpt toezicht op te heffen. “De organisatie heeft meerdere maatregelen genomen om te voldoen aan de Governancecode Zorg 2017 om elke vorm of schijn van belangenverstrengeling te voorkomen”, aldus de inspectie in juli 2019. “Ook investeert Alliade in een transparante, open en veilige cultuur waarin medewerkers elkaar en de raad van bestuur kunnen en durven aanspreken en waarin tegenspraak niet wordt geschuwd. De organisatiekeuzes zijn ingegeven vanuit het belang van de cliënten. Zo zoekt Alliade in het belang van de kwaliteit van de zorg naar mogelijkheden om de structuur van de organisatie te vereenvoudigen en commerciële activiteiten te verminderen.”

Positief

Het afschaffen van de BV-structuur per 1 januari vormt het voorlopige sluitstuk van het organisatorische verbeterplan. Hoewel er geen sprake is van een reorganisatie op de werkvloer is, verwacht Alliade wel positieve gevolgen van de juridische structuurwijziging. De vereenvoudiging van de structuur moet medewerkers meer ruimte geven om iets aan de zorg toe te voegen of knelpunten op te lossen. “Daarvoor hoeven geen nieuwe arbeidscontracten of detacheringsovereenkomsten te worden gesloten”, aldus Alliade. “Bovendien kunnen medewerkers in hun carrière bij Alliade eenvoudiger op meerdere plekken in het concern een functie vervullen. Daarmee verbreden hun perspectieven.”

Merknamen

Vanwege de herkenbaarheid en naamsbekendheid worden de activiteiten van de zorgonderdelen wel gewoon onder de bestaande namen, zoals Talant, Meriant en Reik, voortgezet. Al deze namen kennen geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid meer, maar zijn direct gekoppeld aan de rechtspersoon stichting Alliade. Alleen OuderenPsychiatrie Friesland (OPF) blijft als rechtspersoon bestaan, omdat het niet volledig eigendom van Alliade is.