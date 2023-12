Alliade vindt nieuwe bestuurder in Overijssel

Loes Kader wordt vanaf 1 februari 2024 bestuurder bij Alliade. Zij vormt vanaf dan samen met Elze Vonk de raad van bestuur. Vonk wordt per per 2024 bestuursvoorzitter. Zij neemt deze rol over van Vincent Maas. Hij stopt per 1 januari volgend jaar, omdat hij 67 is geworden. Met de komst van Loes Kater is de raad van bestuur van Alliade per 1 februari weer compleet.

Kater is op dit moment directeur-bestuurder bij ZGR, een ouderenzorgorganisatie in Overijssel. Daarnaast is zij vicevoorzitter van de raad van toezicht van Meander Medisch Centrum en voorzitter van de rvt van Vanboeijen. Eerder was zij directeur in het onderwijs.

Bestuurlijke focus

“We zijn blij met de komst van Loes Kater”, zegt Leendert Klaassen, voorzitter van de raad van toezicht van Alliade. “Met haar benoeming is de nodige bestuurlijke focus voor uitdagingen in de toekomst geborgd. Dit uiteraard vanuit de nauwe samenwerking met Elze Vonk en het directieteam. We danken Vincent voor zijn geweldige inzet. Onder zijn leiding zijn er de afgelopen jaren veel strategische en operationele verbeteringen doorgevoerd.”

“Zo is er stevige focus op kwaliteit van zorg aangebracht en is de bedrijfsvoering verbeterd. Bovendien zijn vele processen versimpeld en zijn de zorgonderdelen veel meer met elkaar in verbinding gebracht. De Alliade-visie ‘samen doen wat wél kan’ is niet alleen toegepast in zorg en behandeling, maar ook zichtbaar geworden in vele initiatieven en projecten.”