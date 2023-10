Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie start campagne voor gezonder voedingsaanbod

Het aantal mensen met chronische ziekten stijgt. “Een belangrijke oorzaak is dat ongezond eten en drinken overal verkrijgbaar is en wordt gepromoot. Mede door de voedingsindustrie is het bijna onmogelijk een gezonde keuze te maken”, stelt de Nierstichting samen met drie andere gezondheidsfondsen. Daarom start de coalitie deze week met Bekende Nederlanders een campagne.

Uit onderzoek van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG), waar de Nierstichting onderdeel van is, blijkt dat 80 procent van het voedselaanbod in de supermarkt ongezond is. Bijna de helft (48 procent) van de volwassenen in Nederland denkt dat reclames voor eten en drinken geen invloed hebben op hun keuze. Dit terwijl de voedingsmiddelenindustrie jaarlijks maar liefst 1,6 miljard euro uitgeeft aan reclames. “Consumenten hebben het idee dat ze zelf bepalen wat ze eten, maar de beschikbaarheid van ongezond voedsel is zo dominant dat er geen sprake is van een eerlijke keuze. We worden continu verleid tot het maken van ongezonde keuzes, waardoor het heel moeilijk is om gezond te eten en te drinken. Daarom luiden wij nu de noodklok”, vertelt Diena Halbertsma, voorzitter van de AVGG.

Tsunami aan chronische ziekten

Ondertussen heeft de helft van de Nederlanders overgewicht of obesitas. “We eten onszelf nu letterlijk ziek. De gevolgen zijn enorm; er komt een tsunami aan mensen met diabetes, hart- en vaatziekten, nierschade en spijsverteringsziekten op ons af”, aldus Halbertsma. Daarom pleit de alliantie voor een pakket aan wettelijke maatregelen die zorgen voor een gezonder aanbod van eten en drinken. “Onder andere een verbod op kindermarketing voor ongezond eten en geen btw op groenten en fruit.”

In de Gezonde Generatie werken de AVGG, Nierstichting, Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Maag Lever Darm Stichting met UNICEF Nederland, de gemeente Amsterdam en JOGG samen aan een gezondere voedselomgeving, vooral voor kinderen. De alliantie is deze week een nieuwe campagne gestart met de oproep aan supermarkten, voedselfabrikanten, reclamemakers en de politiek om gezond eten en drinken makkelijk te maken. Daarvoor hebben actrice Hanna Verboom en presentatoren Fidan Ekiz en Renze Klamer een driedelige documentairereeks ‘Op zoek naar gezond’ gemaakt. Daarin wordt de vraag aan de politiek, reclamemakers, supermarkten, consumenten en voedselfabrikanten voorgelegd hoe het kan dat gezond eten zo lastig is.