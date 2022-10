Almeerse wethouder maakt zich zorgen over financiën Pluryn

De gemeente Almere maakt zich zorgen over de financiën bij jeugdzorgaanbieder Pluryn, meldt Omroep Flevoland . Wethouder Roelie Bosch zegt op basis van een rapport over de jeugdzorg in de eerste helft van dit jaar dat de gemeente samen met de organisatie kijkt hoe ze de zorg kunnen garanderen.

Pluryn zegt zelf tegen de regionale omroep zich niet te herkennen in de term “financieel zwaar weer” en vindt het vreemd dat de gemeente hiermee naar buiten komt. Over het garanderen van zorg zegt de organisatie dat met de gemeente te willen bespreken.

Hogere kosten

Pluryn kwam in 2019 in financiële problemen terecht, maar sindsdien werd de lijn naar boven ingezet en verbeterde het resultaat. Maar in de jaarrekening over 2021 wordt ook gemeld dat het herstel langer duurt dan verwacht. Besparingsprojecten duren langer dan verwacht en kosten zijn hoger door de gestegen energieprijzen en hogere tarieven voor extern personeel. In mei werd een beperkt positief resultaat begroot voor 2022, maar met de inmiddels gestegen energieprijzen nog als groot vraagteken.

Eerder werd al bekend dat Triade Vitree in financieel zwaar weer zit. De gemeente sluit niet uit financiële steun in te zetten. Bij Triade Vitree is onlangs Anton Maas aangesteld om de net vertrokken bestuurder af te lossen.