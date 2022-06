Jeugdzorg Flevoland in zwaar weer

Jeugdzorg Triade Vitree uit Flevoland zit in financieel zwaar weer. De zorgaanbieder werkt samen met de zes gemeenten uit de provincie aan een herstelplan. Volgens de gemeenten is de positie van Triade Vitree nog niet in gevaar en worden geen acute problemen verwacht.

Triade Vitree trok in oktober vorig jaar al aan de bel, zo meldt de instelling op haar website. Naar aanleiding van hun brandbrief is een onderzoek gestart. De voorgestelde verbeteringen voor Triade Vitree, de Aankoopcentrale en de Flevolandse gemeenten worden nu verwerkt in een herstelplan. Dat moet na de zomer klaar zijn.

In de optiek van Triade Vitree zijn er verschillende oorzaken voor de financiële nood. De tarieven zijn niet kostendekkend, de administratieve lasten te hoog en de arbeidsmarkt verslechterd. Uit het onderzoek bleek dat de jeugdzorginstelling haar administratie niet op orde heeft, waardoor ze niet kan sturen in de kosten. De zes gemeenten moeten meer samenwerken in administratie en eenduidige tarieven, concludeert het onderzoek.

De problemen bij Triade Vitree hebben geen gevolgen voor de lopende zorg, zeggen de gemeenten tegen Omroep Flevoland.