Alrijne benoemt Chief Nursing Information Officer

Alrijne heeft een Chief Nursing Information Officer (CNIO) aangesteld om ervoor te zorgen dat verpleegkundigen in hun werk zo goed mogelijk ondersteund worden door de verdere digitalisering. Maaike de Rijke – Lely zal de rol gaan vervullen.

De Rijke – Lely is physician assistant bij Alrijne en gastdocent op Hogeschool Inholland. “Vanuit haar achtergrond en haar werkervaring is Maaike bevlogen over de digitalisering van de zorg en ze kan daarin een goede bijdrage leveren voor Alrijne”, aldus het ziekenhuis.

Plan voor digitalisering

Zij gaat de rol oppakken naast het werk als physician assistant. “Juist door deze combinatie kan ze de verbinding maken. Maaike geeft vanuit het verpleegkundige vak actief input voor de ICT-ontwikkelingen binnen Alrijne.” Verder gaat zij in samenwerking met CMIO Thomas Werle werken aan een plan voor digitalisering van de verpleegkundige en medische vakgroepen.