Alrijne en Zorg en Zekerheid maken meerjarenafspraak herstelzorg

Met de samenwerking willen Alrijne en de zorgverzekeraar toegankelijke en betaalbare herstelzorg in de regio borgen. Volgens Alrijne-bestuurder Ivo van der Klei geeft de meerjarenafspraak ruimte voor het beter inregelen van de herstelzorg. “Het past bij onze regionale intensievere samenwerking op het gebied van de herstelgerichte zorg die we samen met Marente, Topaz en Basalt aan het opzetten zijn. Het geeft ons ook de zekerheid dat we in scholing voor medewerkers kunnen investeren en processen kunnen aanpassen.”

Digitalisering

Herstelzorg van Alrijne is er voor inwoners in Zuid-Holland Noord die na een ziekenhuisopname moeten revalideren. Dat kan binnen de zorggroep, maar ook bij een andere zorgorganisatie of thuis. De nieuwe overeenkomst richt zich op verbreding en verdieping van die zorg, zoals inzet van digitale middelen en focus op wat mensen kunnen. “Daarbij kijken we natuurlijk naar innovaties die elders effectief zijn. Dat is het mooie van de samenwerking. Samen kijken we naar de inhoud, de projecten die lopen, wat we zien in de regio, wat we kunnen leren van anderen en andersom”, aldus Mimoen Ahmidi, manager zorg Alrijne. Met de samenwerking wil Alrijne onnodige ziekenhuisopnames van ouderen voorkomen.

Netwerkzorg

Hoewel de nieuwe meerjarenovereenkomst aansluit bij het Integraal Zorgakkoord, is dit volgens Alrijne en Zorg en Zekerheid slechts een eerste stap. Zo wordt er gewerkt aan de samenwerking in de regio tussen Marente, Topaz, Basalt en Alrijne. Daar is het doel om de triage en opleidingen gezamenlijk te regelen. “Om de herstelzorg kwalitatief goed en betaalbaar te houden, hebben we ook de andere zorgaanbieders en de gemeenten in deze regio nodig”, zeggen Alrijne en de zorgverzekeraar.

Zorg en Zekerheid heeft ook met ActiVite en Marente een meerjarenovereenkomst lopen, waarbij ook met het sociale domein wordt samengewerkt. “Het zou goed zijn als andere partijen ook meerjarig met elkaar samen gaan werken, over de zorgdomeinen heen. Dan kunnen we deze beweging in de hele regio Zuid-Holland Noord mogelijk maken”, reageert Susanne Rutten, divisiemanager Zorg van Zorg en Zekerheid.