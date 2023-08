Alrijne gaat op halve kracht opereren

Alrijne doet in oktober minder OK’s open om niet over het budgetplafond heen te gaan. Met sommige zorgverzekeraars heeft het ziekenhuis in Leiderdorp nog geen extra afspraken kunnen maken.

Zorgverzekeraars kopen per jaar zorg in bij ziekenhuizen. Ziekenhuizen moeten zich aan dat budgetplafond houden. Die methodiek leidt in de tweede helft van het jaar regelmatig tot conflicten tussen ziekenhuizen en verzekeraars als het budgetplafond overschreden dreigt te worden.

Alrijne: minder OK’s open

Binnen de afspraken met Zorg en Zekerheid, de grootste zorgverzekeraar in de regio Leiden, heeft Alrijne nog wel ruimte voor operaties. Maar dat geldt niet voor andere zorgverzekeraars. “We zijn daarover met de verzekeraars in gesprek, maar dat heeft nog niet tot voldoende resultaat geleid, ondanks het feit dat we voor 2023 al hogere afspraken hebben kunnen maken. Deze blijken tot nu toe dus onvoldoende om de stijgende zorgvraag op te vangen. Om zoveel mogelijk binnen de gemaakte afspraken te blijven, hebben we ervoor moeten kiezen om in oktober alleen de OK’s in Leiderdorp open te houden”, aldus een bericht op de website van het ziekenhuis, dat ook locaties heeft in Alphen aan de Rijn, Sassenheim, Katwijk en Leiden.

Langer wachten

Verzekerden die verzekerd zijn bij een andere zorgverzekeraar dan Zorg en Zekerheid kunnen bij Alrijne terecht voor poliklinische zorg. Maar voor operaties is er in oktober minder ruimte, met uitzondering van spoedeisende zorg, oncologische zorg, kindergeneeskunde tot 16 jaar, verloskunde en artrosezorg. Patiënten met andere ingrepen moeten langer op hun operatie wachten, als dat medisch verantwoord is. “Dit gebeurt dan ook altijd in overleg met de behandelend specialist. Wij vinden dit heel vervelend voor deze patiënten en raden hen aan om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar om om wachtlijstbemiddeling te vragen. De zorgverzekeraar kan nagaan of er een kortere wachttijd is in een ander ziekenhuis.”