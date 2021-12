Alrijne sluit leningen voor realiseren nieuwbouw

Alrijne Zorggroep heeft leningen afgesloten met banken, deels onder WfZ-borging, om haar investeringsplan voor een toekomstbestendig Alrijne uit te kunnen voeren. In totaal leent Alrijne de komende jaren 152 miljoen euro bij de Europese Investeringsbank (EIB), ABN Amro, Rabobank en via het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ).

Ivo van der Klei, lid raad van bestuur Alrijne Zorggroep: “Het laat zien dat deze banken onze toekomstplannen voor de zorg voor zowel onze ziekenhuis- als onze verpleeghuislocaties in Zuid Holland Noord onderschrijven. Dankzij deze leningen is de realisatie van ons investeringsprogramma tot 2029 zeker gesteld en kunnen we doorbouwen aan onze strategie ‘Oprechte aandacht voor zorg’.”

Verpleeghuis en IC-capaciteit

Alrijne investeert (duurzaam) in onder meer de nieuwbouw van verpleeghuis Leythenrode (in Leiderdorp), de verbouwing van de nieuwe centrale hal in Leiderdorp, de optimalisatie en uitbreiding van de poliklinieken in Alphen aan den Rijn en Leiden, de uitbreiding van de acute zorg en operatiekamers, IC-capaciteit en verpleegplekken (met meer 1-persoons kamers) in Leiderdorp, investeringen in digitale zorg en digitale bereikbaarheid en het vervangen van medische apparatuur zoals MRI’s en CT-scanners.

Kredietwaardigheid

Fitch Ratings heeft de kredietwaardigheid van Alrijne Zorggroep recent herbevestigd met een A: vooruitzicht stabiel. Dat gaf Alrijne de mogelijkheid om op de kapitaalmarkt financiering aan te trekken tegen gunstige voorwaarden.

Frans Schaepkens, directeur van het WfZ: “Het vertrouwenwekkende meerjarenperspectief van Alrijne Zorggroep biedt het WfZ de ruimte om aanvullende garanties te verstrekken. Het WfZ is verheugd dat het daarmee bijdraagt aan een solide financiering van het meerjareninvesteringsplan van Alrijne Zorggroep.”