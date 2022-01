Alrijne Zorggroep strikt Bruno Bruins als toezichthouder

Voormalig minister van Medische Zorg en Sport Bruno Bruins wordt voorzitter van de raad van toezicht van Alrijne Zorggroep. Op 1 juni 2022 neemt hij het stokje over van Mirjam de Bruin.

Vol trots maakt Alrijne Zorggroep bekend dat oud-minister de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht wordt. “Het is mij een groot genoegen dat Bruno Bruins als toekomstig voorzitter van de raad van toezicht mij opvolgt”, zegt de huidige voorzitter Mirjam de Bruin. “Ik weet zeker dat hij net als ik zal ervaren hoe het team van raad van toezicht en raad van bestuur nauw samenwerkt om de strategie van Alrijne te realiseren. Ieder vanuit zijn eigen rol. Met het lidmaatschap van Imke is de deskundigheid in de auditcommissie Financiën & Risicomanagement goed aangevuld.”

Ook Yvonne Wilders, voorzitter raad van bestuur, toont zich verguld met de nieuwe aanwinst. “Wij zijn trots dat Bruno Bruins bereid is de rol van voorzitter te gaan vervullen vanaf juni. Met zijn jarenlange bestuurlijke ervaring kan hij ons met raad en daad terzijde staan.”

Ruimte bestuurlijke ervaring

Bruins is momenteel Staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. Hij heeft ruime (politiek)bestuurlijke ervaring, als minister voor Medische Zorg en Sport, maar ook als voorzitter van de raad van bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Eerder was hij lid van de raad van bestuur van Connexxion holding nv, waarnemend burgemeester van de Gemeente Leidschendam–Voorburg en staatssecretaris voor het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Nieuw lid rvt

In december werd Imke Frijters al benoemd als lid raad van toezicht en lid van de audit commissie Financiën & Risicomanagement bij Alrijne Zorggroep. Zij volgde Jan Peter Duijvestijn op, die op dat moment afscheid nam als lid van de raad van toezicht.