Alsnog last onder dwangsom voor Haagse thuiszorgaanbieder

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Zusters Verzorgen Thuis (ZVT) een last onder dwangsom opgelegd. De Haagse thuiszorgaanbieder voldoet nog niet aan één deel van een eerder opgelegde aanwijzing.

Bij inspectie bleek dat zorgverleners wel op de hoogte zijn van afspraken over wat wel en niet in het zorgplan moet, maar zich hier niet altijd aan houden. Zo rapporteren zij niet direct na elk zorgmoment, wat belangrijk is voor de kwaliteit en de continuïteit van zorg.

Compleet dossier

Aan andere delen van de eerder opgelegde aanwijzing voldoet ZVT wel. Zo ziet de inspectie dat ZVT voor iedere cliënt een compleet dossier heeft. Cliënten krijgen zorg volgens de indicatie en het zorgplan. Ook kent de bestuurder de bevoegd- en bekwaamheden van de zorgverleners. Zorgverleners werken volgens de Veilige principes in de medicatieketen. Daarnaast schakelen zorgverleners andere deskundigen in als dat nodig is.

Dwangsom

Om ervoor te zorgen dat ZVT alsnog aan dit deel van aanwijzing gaat voldoen, legt de inspectie een last onder dwangsom op. De dwangsom bedraagt 2.000 euro per vier weken, met een maximum van 4.000 euro. Als ZVT binnen vier weken aan de last voldoet, hoeft de thuiszorgaanbieder de dwangsom niet te betalen. De inspectie heeft daarnaast de aanwijzing beëindigd, omdat ZVT aan de rest van de aanwijzing voldoet.