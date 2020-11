Altrecht vernieuwt raad van toezicht

Van der Vossen is sinds 1998 als vennoot aan Holland Consulting Group verbonden. Hij adviseert bestuurders, toezichthouders en ondernemingsraden bij complexe verandertrajecten. Daarnaast vervult hij verschillende nevenfuncties. Zo was hij onder meer acht jaar voorzitter van de raad van toezicht van ggz-aanbieder Yulius.

Innovatie

Goudswaard is kunstenaar c.q. social designer en eigenaar van Studio Goudswaard. Hier ontwerpt hij nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Goudswaard is ervan overtuigd dat ontwerpers en kunstenaars een cruciale rol spelen in het vormgeven van de samenleving. Hij is medeoprichter van de Sociaal Creative Raad. Binnen de raad van toezicht neemt hij de nieuwe portefeuille innovatie voor zijn rekening.

Van den Berg is bestuurslid van de Rabo PGGM PremiePensioenInstelling (PPI). Daarnaast is hij lid van de raad van commissarissen van zorgconcern Espria. Ook is Van den Berg lid van de raad van toezicht van Kentalis.

Compliance

Altrecht zocht de nieuwe leden vanwege vertrek van twee leden in verband met het bereiken van de statutaire termijn. Daarnaast moest één lid de functie neerleggen vanwege ‘conflicterende compliance met een nevenactiviteit’, zo laat Altrecht weten.