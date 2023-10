Amado Zorg stelt nieuwe bestuurder aan

Marjon Haagsma is per 1 januari 2024 de nieuwe bestuurder van Amado Zorg. Zij volgt hiermee Marga Oosterwijk op.

Marjon Haagsma is geruime tijd actief in het sociale domein. Zij zal samen met bestuurder Brian Nieweg verantwoordelijk zijn voor de visie, het beleid en de operationele kant van de kleinschalige zorgaanbieder voor mensen met dementie in Flevoland. Marga Oosterwijk, vertrekkend bestuurder en medeoprichter van Amado Zorg, zal op de achtergrond werkzaam blijven en blijft het bestuur gevraagd- en ongevraagd adviseren.