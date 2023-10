Amalia kinderziekenhuis start met hulphonden

Het programma werd op 4 oktober, tijdens Dierendag, officieel geopend. De hulphonden werden aan alle kinderen en aanwezige gasten in het Amalia Kinderziekenhuis voorgesteld. “Het is niet alleen fijn voor de zieke kinderen, ook voor ouders en broertjes en zusjes maken de honden een verschil”, aldus Iris van Dintheren, teamleider psychosociale zorg Amalia Kinderziekenhuis.

Samenwerking uitbreiden

Stichting Hulphond bezoekt al vijf jaar op Dierendag het Amalia kinderziekenhuis. Vanaf nu zullen de kinderen om de week ‘hun’ momentje met de hulphonden kunnen hebben. De kinderen kunnen deze honden-helden ontmoeten op ‘het plein’ in het ziekenhuis of worden aan bed bezocht indien hun conditie niet voldoende is. Het ziekenhuis onderzoekt of de inzet van de hulphonden ook bij stressmomenten zoals prikken ingezet kunnen worden. “We zijn ontzettend enthousiast over deze samenwerking en hopen heel veel kinderen vreugde te brengen en ze hun ziekte even te kunnen laten vergeten”, zegt Lucie Wigboldus, algemeen directeur Hulphond Nederland.

Stichting Hulphonden heeft een eerste samenwerkingsovereenkomst met het Amalia kinderziekenhuis gesloten. De stichting gaat onderzoeken of er in de toekomst meer kinderen, ook in andere ziekenhuizen, met de inzet van hulphonden geholpen kunnen worden.